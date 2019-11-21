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sınav sonuçları 2019 ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? ile nasıl sorgulanır?

tarafından yapılan sınavının ardından gözler sonuçların açıklanma tarihine çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 41 ildeki 47 sınav merkezinde 3 Kasım'da tamamlanmıştı. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken’’ ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna arama motorundan hızla yanıt aranıyor. Şimdiden sonuçları sorgulamaya başlayan adaylar ÖSYM’den gelecek yeni açıklamayı bekliyor. Kurumun resmi sitesinde sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki açıklandı mı, sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.11.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 10:29
YÖKDİL sınav sonuçları 2019 ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır?

3 Kasım'da sona eren sınavının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. 13-23 Eylül'de başvurular alınmış ve önceki haftalarda adaylar sınava girmişti. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenmektedir. Adaylar heyecanla sonuçları beklerken 'den yeni duyuru bekliyor. Peki 2019 açıklandı mı?

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2019 YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA!

Akademik kariyer hedefi olan adaylar YÖKDİL sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Haberimizde, 2019 YÖKDİL sonuçlarına dair detaylara erişebilirsiniz…

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YÖKDİL sınav sonuçları 2019 ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır?
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