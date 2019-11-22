ATA AÖF sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayında mı?

On binlerce öğrenci ATA AÖF sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Yurt geneli 16 ve 17 Kasım tarihlerinde ara dönem vize sınavlarına girenler soruları ve cevapları sorguluyor. Belli sebepten açıktan okumak zorunda kalan öğrenciler ara dönem vize sınavlarına çalışarak girdiler. Sınava giren adaylar 'ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimiz ATA AÖF vize sınav sonuçları, soruları ve cevapları hakkında bilgilere yer verirken, merak edilen detayları derledik.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF sonuçları ve soru cevaplarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.