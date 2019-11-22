YDS sınav yerleri açıklandı! 2019 ÖSYM ile YDS/3 sınav giriş belgesi nasıl ve nereden görüntülenir?

YDS giriş belgeleri sorgulanmaya başladı. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgelerini almak istiyor. Bunun akabinde '' YDS giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt aranıyor. 2019 YDS/3 Sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecektir.

YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav "İlkbahar YDS Sınavı" (YDS/1), ikinci sınav ise "Sonbahar YDS Sınavı" (YDS/2), üçüncü sınav "Kış YDS Sınavı" (YDS/3) olarak geçmektedir.