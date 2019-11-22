YDUS sınav yerleri yayında mı? 2019 YDUS ne zaman yapılacak?

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) yerleri ve sınav tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan sınav için geri sayım sürerken sınav yerleri sorgulanmaya başlandı. Hal böyle olunca '' YDUS yerleri yayında mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 80 soruya yanıt arayacak.

YDUS SINAV YERLERİ YAYINDA MI?

YDUS sınav yerleri henüz açıklanmadı.

YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, YDUS sınavı 22 Aralık Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacaktır. Sınavda; çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 80 soru bulunacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacaktır. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı alanlarda ise en az 20 soru bulunacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

YDUS SINAVI NASIL OLACAK?

Sınav; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarında yapılacaktır.