Ara tatil ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman açılacak?

Kasım ayında ilk kez uygulanmaya başlayan konu ile ilgili olarak ara tatil ne zaman bitiyor? Sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. 2019-2020 Eğitim dönemi 9 Eylül tarihinde başlamıştı. Öğrenciler bu yoğun tempoya birkaç gün de olsa mola verecek olmanın heyecanını yaşadı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar…

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB resmi takvimine göre İlkokul 1. sınıflar, 2 Eylül 2019 tarihinde, diğer sınıflar ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü 2019-2020 eğitim dönemine başlamıştı. Öğrenciler, 18 Kasım tarihinde ara tatile başladı toplam 7 gün sürecek olan bu süreç 25 Kasım tarihinde sona erecek ve milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim yılının ilk dönemine devam edecek.

MEB 2019-2020 TAKVİMİ

• 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.