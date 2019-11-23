Arabuluculuk sınavı 2019 ne zaman? Arabuluculuk sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Hukuk fakültesi mezunlarının katılım göstereceği Arabuluculuk sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavın giriş belgelerini sorgulamaya başladı. Hal böyle olunca '' 2019 Arabuluculuk sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Haberimizde, 2019 Arabuluculuk sınavına dair detaylara bakabilirsiniz.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00'da tek oturum halinde yapılacak ve 150 (yüz elli) dakika sürecek.

ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adayların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav konusu vb. bilgileri içeren "Sınav Giriş Belgeleri", Üniversite tarafından hazırlanacak ve 18 Kasım 2019 -24 Kasım 2019 tarihleri arasında sınav hizmetlerine ilişkin internet adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ YERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV NASIL OLACAK?

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav; çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, toplam 100 sorudan oluşacak. Cevap kâğıtları Üniversite tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar sonuca etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen sorular olması durumunda, söz konusu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacak.

Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması koşuluyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday, başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılacak.

ARABULUCULAR NE İŞ YAPACAK?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.