VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgula!

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Sorusu, burs alacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne burs başvurusunda bulunan bireyler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. VGM sonuçları açıklanınca ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilecek. Zira, burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? GÖZLER VGM'NİN RESMİ SİTESİNDE!

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burslar yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, 2019 VGM burs sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.