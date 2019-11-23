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burs sonuçları açıklandı mı? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgula!

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı burs başvurusunda bulunan öğrenciler, burs sonuçları için geri sayıma başladı. En son KYK sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sonuçlarını beklemeye başladı. Hal böyle olunca ‘’ sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay süre ile karşılıksız burs verilir. Peki açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 23.11.2019 13:31
VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgula!

burs sonuçları açıklandı mı? Sorusu, burs alacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne burs başvurusunda bulunan bireyler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. VGM sonuçları açıklanınca ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilecek. Zira, burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Peki sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? GÖZLER VGM'NİN RESMİ SİTESİNDE!

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burslar yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, burs sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgula!
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