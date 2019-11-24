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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 yayında mı?

Açık ve Fakültesi () vize sınavları bugün başladı. Belli sebepten ötürü üniversiteyi uzaktan eğitimle tamamlamak isteyenler 23- 24 Kasım tarihleri arasında AUZEF sınavlarına giriyorlar. Adaylar sınav sonuçlarıyla birlikte soruları ve cevapları yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Bilindiği üzere sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr, uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Peki açıklandı mı? 2019 İstanbul Üniversitesi yayında mı?

Giriş Tarihi: 24.11.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 11:46
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları yayında mı?

sınavlarına giren adaylar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bunun akabinde Açık ve Fakültesi soruları ve cevapları öğrenmek istiyor. 23-24 Kasım tarihinde uygulanan sınavlarda başarılı olanlar sonuçlara ulaşmak istiyor. Ara dönem sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne () giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler. Peki açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 İstanbul Üniversitesi yayında mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORU VE CEVAPLAR YAYINDA MI?

23-24 Kasım'da sınava girecek adaylar İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçlarını ve soru cevapları sorgulamaya başladı. Haberimizde, AUZEF sınav sonuçlarına ve soruları cevaplarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları yayında mı?
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