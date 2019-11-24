AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları yayında mı?

AUZEF sınavlarına giren adaylar sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bunun akabinde İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi soruları ve cevapları öğrenmek istiyor. 23-24 Kasım tarihinde uygulanan sınavlarda başarılı olanlar sonuçlara ulaşmak istiyor. Ara dönem sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları yayında mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORU VE CEVAPLAR YAYINDA MI?

23-24 Kasım'da sınava girecek adaylar İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçlarını ve soru cevapları sorgulamaya başladı. Haberimizde, AUZEF sınav sonuçlarına ve soruları cevaplarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.