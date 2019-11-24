ÖSYM aday giriş şifresi nasıl alınır? Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına nasıl ve nereden erişim sağlanır?

Öğrenci Seçme ve Yerleşme Merkezi tarafından uygulanan sınavlara katılım sağlayacak olan adayların, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerine erişim sağlamak için ÖSYM şifresine sahip olmaları gerekiyor. T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile söz konusu sayfalara giriş yapan adaylar, sınav başvurusu, tercih, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik, sınav giriş belgesi görüntüleme, sınav sonuçları ve yerleştirme bilgileri hakkında bilgi edinme gibi işlemleri gerçekleştirebilir.

Yukarıda bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için sisteme giriş yapabilmesi gereken adayların, ÖSYM aday giriş sayfasına erişim için iki farklı yöntemi bulunuyor. Bu yöntemlerden ilki e-devlet, diğeri ise AİS ÖSYM giriş şifresi. Söz konusu yöntemleri adım adım anlattık.

E-DEVLET İLE ÖSYM GİRİŞ ADAY İŞLEMLERİ

ÖSYM sisteme giriş işlemini e-devlet aracılığıyla gerçekleştirecek adayların ihtiyacı olan tek şey, e-devlet şifresi. Herhangi bir PTT merkezine giderek belirli bir ücret karşılığında şahıslarına özel olarak tahsis edilen e-devlet şifresini satın alması mümkün olan adaylar, e-devlet kapısına şifrenin yanı sıra mobil imza, T.C. kimlik kartı, e-imza, internet bankacılığı gibi yöntemler ile de giriş yapabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi e-devlet girişi için ilgili sayfanın sağ üst köşesinde bulunan e-devlet giriş butonuna tıklamak gerekiyor.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

ÖSYM şifresi almak için izlenmesi gereken yol şu şekilde: ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz ve kriptolu olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTTUM, NEREDEN ALABİLİRİM?

ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz girdikten sonra sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.