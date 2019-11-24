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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuçları sorgulama ekranı burada!

Akademik kariyerine devam etmek isteyenler sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. 3 Kasım tarihinde sınava giren adaylar Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor. 'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, sınav sonuçlarına dair bilgiler paylaşıldı. Sınava giren adayların sonuçları 5 yıl süre içinde geçerlidir. Bilindiği üzere adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Peki ne zaman açıklanacak? sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 24.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 09:38
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı burada!

tarafından uygulanan sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 13-23 Eylül tarihinde başvuruları alınan adaylar 3 Kasım'da sınava girdiler. Bunun akabinde '' ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM, (2019-YÖKDİL) sonuç tarihini duyurdu. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde sınava giren adaylar sınav sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulama nasıl yapılır?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre YÖKDİL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizde, 2019 YÖKDİL sınav sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı burada!
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