Boğaziçi Üniversitesi’nde dijital pazarlamanın geleceği tartışıldı

2014 yılından itibaren Big Data ve başarıya ulaşmış örnekleri, mobil analitik, yapay zekâ, veri madenciliği ve dijital pazarlama dünyasının son trendlerinin ele alındığı Digital Analytics Summit 2019 Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker' konuşmasında "Altı yıldır sürdürebilir bir şekilde devam eden Digital Analytics Summit'i başarı ile büyüterek gerçekleştirdiklerini söyledi' dedi.

İş Bankası'nın 4 yıldır aralıksız olarak desteklediği Boğaziçi Üniversitesi Digital Analytics Summit Konferansı'nda, İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan konferansın açılış konuşmasını yaptı. "Pazarlamada Hızın Formülü: Çevik Çalışma ve Yapay Zeka" başlıklı konuşmasında pazarlamada başarının formülünün bireye ve hıza odaklanmak olduğunu vurguladı. Bunu yapabilmek için de yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmanın yanı sıra organizasyon içerisinde çevik çalışma anlayışıyla iş yapmanın vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Zirvede konuşmacı olan Oracle Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü ise "Pazarlama dünyası günden güne zorlaşıyor. Ürünlerin değerlerini tüketicinin deneyimleri belirliyor. Tüketicilerin 3/1'i kötü deneyimlerinde markaya fırsat vermeden yollarını ayırıyor. Müşteriyi tanımak ve bilmek farklı şeylerdir verilerimiz ürünlerimize değil müşterimize bağlı olmalıdır. Müşterinin alışkanlıkları ve yeni deneyimleri bizi yönlendirmelidir" konuşmasıyla pazarlama dünyasını ele aldı.

Yapay zekâ pazarlamasında dünyaca ünlü Global Guru Biyo-Pazarlama Uzmanı Prof. Dr. Luiz Moutinho, Türk Havayolları Online Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Değirmenci, Skyscanner Ticari Müdürü Zeynep Mutlu, eDreams ODIGEO Chief Air Supply & Advertising Officer Pablo Caspers, SAS Yapay Zekâ Pazarlama ve Karar Bilimleri Müdürü Adrian Carr, The Drum pazarlama konuşmacısı ve köşe yazarı Samuel Scott zirvede sektöre yön veren konuşmaları ile yer aldılar.

Online seyahat sektörünün farklı iş modellerinde müşteriye yaklaşımı, müşteri veri platformları, kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimine giden yol, dijital iktisat, deneyim ekonomisi ve mobil tüketiciyi memnun etmek gibi birçok konunun değerlendirildiği Digital Analytics Summit'e 500'ün üzerinde pazarlama profesyoneli katıldı.