KYK resmen duyurdu: Burslar ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatacak? 2019-2020 zamlı KYK bursu hangi tarihte verilecek?

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2019-2020 burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz hafta resmen açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmeler sonucunda geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak devletin vereceği bu maddi imkândan yararlanacak öğrenciler e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. Henüz sorgulama yapmamış olan adaylar, haktan yararlanıp yararlanmadıklarını e Devlet üzerinden kolay bir şekilde öğrenebilir. Eğer, KYK bursu ve kredi almaya hak kazandıysanız, taahhütname onay ekranı ile onay işleminizi yapmanız gerekiyor. Bunun ardından ise, zamlı KYK burslarının ödeneceği tarihi beklemek zorundasınız.

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2019-2020 KYK BURSLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bu doğrultuda, '2019 KYK bursu ne zaman, hangi ayda ödenecek?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, adaylar için devletin sağladığı bu maddi imkânlar eğitim öğretim hayatının devamlılığı için yüksek önem arz ediyor.

ZAMLI KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ AYIN KAÇINDA VERİLECEK?

Haberimizin detaylarından, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için zamlı KYK burs ücreti hakkında bilgi edinebilir, sürece dair tüm ayrıntıları kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.