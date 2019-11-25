Sömestr 15 tatil ne zaman, hangi tarihte? (Sömestr) 15 tatil ne zaman başlayacak?

Vatandaşlar internet üzerinden 15 tatil ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılına ilişkin olarak yayınladığı takvimde bu yıl eğitimde verilecek tüm araların tarihlerini öğrenci ve velilerle paylaştı. Şimdiden plan yapmak isteyen veya herhangi bir nedenden dolayı merak konusu haline gelen soru ise 15 tatil, sömestr ne zaman başlayacak sorusu oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Sömestr tarihi belli oldu mu? İşte 2019-2020 MEB takvimi ile tüm bu soruların cevabı…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? SÖMESTR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başladı.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.