AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İstanbul Üniversitesi AUZEF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları merak ediliyor. 23-24 Kasım tarihinde sınava giren adaylar soruları ve cevapları beklerken, sonuçları da sorgulamaya devam ediyor. Bunun akabinde '' 2019 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçları bekliyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. Peki 2019 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorular ve cevaplar yayında mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF vize sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Haberimizde, AUZEF sınav sonuçlarına ve soru cevaplarına dair merak ettiklerinize bakabilirsiniz.