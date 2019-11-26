BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman? BİLSEM öğretmen atamaları için MEB tarih verdi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Bilim ve Sanat Merkezlerlerine eğitim vermek üzere alım yapılacağı duyurulmuş ve binlerce aday başvurularını gerçekleştirmişti. İnternet üzerinden başvuruda bulunan adaylar BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİLSEM öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler…,

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2020 Bilim ve Sanat Merkezlerlerine (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama kılavuzu MEB üzerinden paylaşıldı. Buna göre öğretmen atama takvimi belli oldu. 2020 yılı için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-09 Aralık 2019 olarak belirlendi.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 Çizelgesi'nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.