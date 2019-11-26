KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile 2019 KPSS sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasının ardından başvuru yapmak isteyen memur adayları ÖSYM'den gelecek KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyordu. Beklenen açıklama Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden geldi. İlk bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından herhangi birine girmiş olması ve tercihte bulunacağı kadronun gerektirdiği taban puana sahip olması gerekiyor. Diğer yandan memur adayları KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalarını arama motorlarıdna yoğun şekilde sürdürüyor. İşte ÖSYM ile KPSS 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu…

KPSS 2019/6 TERCİH KILAVUZU: ÖSYM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI…

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2019/6 tercih kılavuzuna haberimizden ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…