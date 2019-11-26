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duyurdu: 2020 örnek sorular Kasım ayı kitapçığı yayında! LGS sayısal ve sözel örnek soruları nasıl görüntülenir?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 7 Haziran tarihinde yapılacak olan sınava yönelik Kasım ayı sorular kitapçığı yayınlandı. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından erişime açılan LGS örnek soru kitapçığı ile öğrencilerin çalışma süreçleri daha verimli hâle geliyor. Durum böyle olunca, öğrencilerin yanıtını aradığı '2020 LGS örnek sorular Kasım ayı için MEB tarafından yayınlandı mı?' sorusu da cevabına ulaştı. MEB, ODSGM sayfası üzerinden PDF hâlinde sözel ve sayısal testlere ilişkin örnek sorular açıklandı. Haberimizin detaylarından, Ekim ayı için 2020 LGS sözel ve sayısal örnek sorular kitapçığına ulaşabilirsiniz.

AA Eğitim
Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:39
MEB duyurdu: 2020 LGS örnek sorular Kasım ayı kitapçığı yayında! LGS sayısal ve sözel örnek soruları nasıl görüntülenir?

Liselere Geçiş Sınav tarihinin geçtiğimiz ayın sonunda belli olamsının akabinde Kasım ayı örnek sorular kitapçığı da resmen yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ODSGM üzerinden PDF olarak LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. Bilindiği gibi, MEB tarafından yayımlanan merkezi sınav benzer soru kitapçıkları ile öğrencilerin sınava yönelik hazırlık süreçlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

2020 LGS ÖRNEK SORULARI KASIM

Tam bu noktada, sınava hazırlanan öğrenciler ve velileri de '2020 LGS örnek sorular kitapçığı nasıl ve nereden görüntülenir, indirilir?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS SAYISAL VE SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Haberimizin detaylarından, 2020 LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığını görüntüleyebilir, MEB'in deneme sorularıyla kendinizi pekiştirebilirsiniz.

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MEB duyurdu: 2020 LGS örnek sorular Kasım ayı kitapçığı yayında! LGS sayısal ve sözel örnek soruları nasıl görüntülenir?
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