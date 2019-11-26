YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2019 YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı burada!

ÖSYM tarafından uygulanan YÖKDİL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 13-23 Eylül tarihinde başvuruları alınan adaylar 3 Kasım'da sınava girdiler. Bunun akabinde '' YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuç tarihini duyurdu. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde sınava giren adaylar sınav sonuçlarını sorgulamaya devam ediyor. Peki 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre YÖKDİL sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizde, 2019 YÖKDİL sınav sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.