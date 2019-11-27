ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? ÖSYM 2019 ALES/3 sonuçları için tarih belli oldu mu?

2019 yılı içerisinde üçüncü kez düzenlenen ve on binlerce akademik kariyer hayali kuran lisans mezununun katıldığı ALES sınav sonuçları için heyecan dorukta. 17 Kasım tarihinde tek oturum şeklinde düzenlenen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her sene uygulanan sınav için geri sayım başladı. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen sınava katılan adaylar internet üzerinden ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi? İşte detaylar…

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2019 yılındaki üçüncü sınav 17 Kasım'da gerçekleştirildi. Soruların ve cevapların açıklanmasının ardından öğrenciler tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Haberimizin devamından sonuçların açıklanacağı tarih ve detaylara ulaşabilirsiniz...