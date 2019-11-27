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duyurdu: 2019 Burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında burs başvuru sonuçları için heyecan dorukta. Bilindiği üzere, kurum tarafından 30 bin öğrenciye yıllık olmak üzere eğitim yardımı yapılacağı duyurulmuş ve başvuru işlemleri de geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da burs başvuru sonuçları sorgulama sayfasının 27 Kasım 2019 Çarşamba bugün erişime açılacağı duyurulmuştu. Hâl böyle olunca da, Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'ndan yararlanmaya hak kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler de 'İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 İBB burs sonuçları açıklandı mı? Genç Üniversiteli sorgulama sayfası ile detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 13:49
İBB duyurdu: 2019 Burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 bin üniversite öğrencisine verilecek olan eğitim yardımı kapsamında heyecan sürüyor. Geçtiğimiz hafta başvurularını tamamlayan öğrenciler, dört gözle 2019 burs sonuçları için beklemeye koyuldu. Zira, İstanbul'da yaşayan ve maddi imkânı sınırlı olan on binlerce üniversite öğrencisi için İBB burs başvuru sonuçları önem arz ediyor.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tam bu noktada da, 24 Kasım'da sona eren başvurularını tamamlayan öğrenciler 'İBB burs başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ilgili sonuçların bugün Genç Üniversiteli sorgulama sayfası üzerinden erişime açılacağı belirtilmişti.

2019 İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilir; İBB burs sonuçları sorgulama sayfası üzerinden tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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İBB duyurdu: 2019 Burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvuru sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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