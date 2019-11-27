KPSS nitelik kodu nedir, neyi ifade eder? KPSS 2019/2 kılavuzunda yer alan 7225, 6225, 7300 nitelik kodları ne anlama gelir?

KPSS nitelik kodları, tercih yapacak olan adaylar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından erişime açılan KPSSB 2019/2 tercih kılavuzu ile binlerce memur adayı kılavuzda yer alan bu terimin ne anlama geldiğini merak ediyor. Öğrenim koşulu ve adayların mezuniyet durumlarını belirtmek için kullanılan bu terim ile ilgili detaylar için bu haberimizi hazırladık. Peki, KPSS nitelik kodu nedir? Nitelik kodları ne için kullanılır, neyi ifade eder? İşte tüm detaylar…

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Memur adaylarının tercihlerini yaparken kendilerine uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeleri ve kendilerine uyup uymadığını belirlemeleri gerekmektedir

ORTAÖĞRETİM NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN LİSANS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

7225 NİTELİK KODU NEDİR?

7225 nitelik kodunun anlamı şu şekilde ; " 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" Güvenlik Soruşturması bir çok kamu kurum ve kuruluşunda zaten hali hazırda uygulanan bir uygulama. Yapılan tahkikatlarla birlikte memur olacak kişinin devlet memuru olmasına engel herhangi bir bağlantısının olup olmadığı araştırılacak. Bu uygulamanın en büyük sebeplerinden birisi de malum terör örgütü olan FETÖ. FETÖ yıllarca elemanlarını devletin çeşitli kurumlarına sızdırmış, hain emelleri doğrultusunda o teröristleri kullanmıştı. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla artık yapılacak tüm alımlarda , adayların terör örgütleriyle bağlantılı olup olmadığı vb. gibi konular araştırılacak.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.

6225 Özel Şart Nedir?

6225 nitelik kodu hakkında geçtiğimiz sene kılavuzda yer alan açıklama aşağıdaki gibidir. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar "M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine, hızlı klavye kullanımı(F Kalvye) dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar "M.E.B.'den Onaylı Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye) Sertifikasına Sahip Olmak" niteliğine, herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar "M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına" sahip olarak değerlendirilecektir.

1101 NİTELİK KODU NEDİR?

1101 nitelik kodu açıklaması "Cinsiyeti Erkek Olmak" olarak verilmiştir. Yani 1101 nitelik kodu bulunan kadro ve pozisyonlara sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Başvurularınızı gerçekleştirirken nitelik kodlarına dikkat etmelisiniz. 1101 nitelik kodu da ilgili kadronun sadece erkek adaylar için olduğunu vurgulamaktadır.