KPSS ne zaman? 2020 yılında KPSS sınavı (lisans, önlisans ve ortaöğretim) hangi tarihte yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı için binlerce adayın heyecanlı bekleyişi başladı. 2020 ÖSYM takviminin açıklanmasının ardından vatandaşlar 2020 KPSS lisans, önlisans, lise sınavı ne zaman yapılacak sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya başladı. Öğretmenler de dahil kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için gerçekleştirilen bu sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön Lisans Düzeyi, Ortaöğretim Düzeyi, DHBT gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Peki, 2020 KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 KPSS (lisans, ön lisans, lise) başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm detaylar…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm detaylara haberimizin devamından ulabilirsiniz…