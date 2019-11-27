ÖSYM açıkladı: KPSS tercih kılavuzu 2019/2 yayınlandı! KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için 2019/2 tercih kılavuzunu yayımladı. Böylelikle, yerleştirmeleri bekleyen adayların yanıtını aradığı '2019/2 KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?' sorusu da cevabına ulaştı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

2019/2 KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Bu kapsamda KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar tercihlerini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 3-12 Aralık tarihleri arasında yapabilecek. Tercih süreci 12 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

YERLEŞTİRMELER HANGİ SINAVLARI KAPSIYOR?

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018 Lisans, Ortaöğretim ve Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.