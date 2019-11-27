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tercihleri için bugün son gün! KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ve ekranı burada!

tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili detayların yer aldığı bildirilerek adayların erişimine açıldı. Geçtiğimiz sene 22 Temmuz, 7 Ekim ve 4 Kasım tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş olma şartıyla adaylar bu dönemden faydalanabilecek. Adaylar internet üzerinden yayınlandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Tercihler ne zaman başlayacak? İşte KPSS Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve detaylar…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:09
KPSS tercihleri için bugün son gün! KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ve ekranı burada!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili olarak Ölçe Seçme ve Yerleştirme Merkezi , 2019/6 tercih kılavuzu erişime açıldı. Yapılan açıklamaya göre en önemli şart adayların geçtiğimiz sene düzenlenen 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihli sınavlara katılım sağlamış olmalı. Ayrıca yine adayın Kamu Personel Seçme Sınavına girmesi tek başına yeterli değil, tercihte bulunacağı kadronun gerektirdiği taban puana sahip olması gerekiyor. Peki, KPSS Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı mı? ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

KPSS 2019/6 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili diğer detayları haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…

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KPSS tercihleri için bugün son gün! KPSS 2019/6 tercih kılavuzu ve ekranı burada!
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