Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > KYK'dan açıklama geldi: Kredi burslar ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre KYK burs paraları bu tarihlerde ödenecek!

KYK'dan açıklama geldi: Kredi burslar ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre paraları bu tarihlerde ödenecek!

Yüz binlerce öğrenciyi doğrudan ilgilendiren 'KYK bursları ne zaman yatacak?' sorusunun cevabı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlanarak açıklama yapıldı. Bilindiği gibi, sonuçların açıklanmasının akabinde, Devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredisi imkânlarından yararlanma hakkı kazanan öğrenciler, taahhütname onay işlemlerini tamamlamak zorundaydı. Bunu yerine getiren öğrenciler de Ziraat Bankası hesapları üzerinden gerçekleştirilecek zamlı burs parasının verileceği tarihi ve hesaplara yatmasını bekliyordu. Tam bu noktada, '2019-2020 KYK bursları ne zaman, ayın kaçında verilecek?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Peki, 2019-2020 Ziraat Bankası kartlarına paraları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:44
KYK'dan açıklama geldi: Kredi burslar ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre KYK burs paraları bu tarihlerde ödenecek!

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2019-2020 burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, devletin verdiği maddi imkânlardan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin e Devlet üzerinden taahhünatname işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlaması istenmişti. Bu doğrultuda, kurumun verdiği süre de geçtiğimiz hafta son bulmuştu. Aday öğrenciler, o günden bu yana paralarının hesaplara yatacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kurum tarafından önemli bir açıklama yapılarak ücretlerin ödeneceği tarih resmen açıklandı.

2019-2020 KYK BURS PARASI YATTI MI?

Tam bu noktada, '2019 KYK bursları ne zaman, hangi ayda yatacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, adaylar için devletin sağladığı bu maddi imkânlar eğitim öğretim hayatının devamlılığı için yüksek önem arz ediyor.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS VE KREDİ PARASI AYIN KAÇINDA VERİLECEK?

Haberimizin detaylarından, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için zamlı ücreti hakkında bilgi edinebilir, sürece dair tüm ayrıntıları kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK'dan açıklama geldi: Kredi burslar ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre KYK burs paraları bu tarihlerde ödenecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN