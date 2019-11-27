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burs sonuçları açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 sonuçları sorgulama ekranı burada!

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı burs başvurusunda bulunan öğrenciler, burs sonuçları için merakla bekliyordu. En son KYK sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sonuçlarını beklemeye başladı. Hal böyle olunca ‘’ sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay süre ile karşılıksız burs verilir. Bu bağlamda; açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:13
VGM burs sonuçları açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı burada!

Merakla beklenen burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne burs başvurusunda bulunan bireyler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. VGM sonuçları açıklanınca ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilecek. Zira, burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. 2019 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burslar yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, 2019 sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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VGM burs sonuçları açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı burada!
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