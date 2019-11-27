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ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () 2020 tarihleri merak ediliyor. Üniversite sınavına hazırlanan gençler yeni sınav takvimini öğrenmek istiyor. ’nin sınav takviminde YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihleri belli oldu. TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alırken, AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır. Peki yapılacak? Üniversite sınavı başvuru tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:12
YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu?

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. 'nin 2020 sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Bunun akabinde TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri merak edilmeye başlandı. 2020 ÖSYM sınav takvimi'nin açıklanmasının ardından adaylar yoğun tempolu bir döneme giriş yaparak üniversite hayallerini gerçekleştirme yolunda ter dökecek. Peki ? İşte YKS Üniversite sınavı başvuru tarihi!

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan üniversite sınavı tarihi adaylara duyuruldu. Haberimizin devamından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 Üniversite sınavı YKS başvuru tarihi belli oldu mu?
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