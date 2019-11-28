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ATA sınav sonuçları açıklandı mı? sorgulama ekranı burada!

ATA sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Açıköğretim fakültesinde öğrenim gören vatandaşlar geçtiğimiz haftalarda 1. Dönem vizelerine girmişti. Öğrenci Bilgi Sistemi ()'den sorgulaması yapılacak olan bugün içerisinde açıklanması ve öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor. Ayrıca vizelerin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da resmi site üzerinden yayınlanmış ve duyurulmuştu. Peki, ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, sorgulama ve sonuç öğrenme ekranı haberimizde…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:07
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama OBS ekranı burada!

Açıköğretim Fakültesinde, üniversite eğitimi gören binlerce öğrenci ATA sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Bugün içerisinde açıklanması beklendiğinden kaynaklı olarak bu konu yoğun olarak aratılıyor. Vizelerin 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından soru cevapları açıklansa da öğrenciler için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi () ekranı ve sorgulama!

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI OBS SORGULA!

Geçen yıl 15 gün içerisinde sonuçların açıklanmasından dolayı öğrenciler yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Haberimizin devamından sonuçları sorgulama ekranına Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranına ulaşabilirsiniz…

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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama OBS ekranı burada!
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