İmkânsızı başaran köy öğretmenleri

BUGÜN NELER OLDU

NURTENAkkuş, Emre Aydın ve Cevat Ayna..Onlar köy okullarında eğitime gönül vermiş onlarca öğretmenden yalnızca üçü. Her biri imkânsızlıklardan imkan yarattı. Onlarca köy çocuğunun hayatını değiştirdi. Yaşadıkları tecrübeleri "Öğretmen Olmak" etkinliğinde İstanbul Okan Üniversitesi'nde öğrencilerle paylaştı. İşte fedakâr köy öğretmenlerinin örnek hikayeleri:Siverek'te görev yapan Emre Aydın sınıfındaki çocukların Kürtçe'nin dışında konuşamaması nedeniyle yaşadığı zorlukları şu sözlerle paylaştı: "Onlarla ilk etapta anlaşamasam bile kalpten bağlandım. Onlara ayırdığınız 30 saniye inanın, onlar için bir ömre bedel. 4 yıl boyunca orada eğitim verdim. Ben sadece kalem tutmuyorum. Foseptik kazarken kazma, badana- boya yaparken fırça, yer silerken paspas tutuyorum. Köy okullarında öğretmenseniz bunlar da sizin işiniz"Öğrencileri ve paydaşlarla oluşturduğu ev ortamına benzer Mutlu Öğrenme Sınıfı'nın yaratıcısı Cevat Ayna ise "Çocuklara da hayal kurmalarını öğütlüyorum. Öğretmen başına ne gelirse gelsin vazgeçmeyendir. Öyle bir sınıf yarattık ki, öğrencilerim uzanarak da ders dinleyebiliyor. Kitaplarını ipe asılarak çıktıkları ranzada okuyabiliyorlar. Öğrencilerin bakımı ve beslenmesini üstlendiği kedimiz çocukların arasında dolaşıyor" dedi. 2019 Küresel Öğretmen Ödülü alan Nurten Akkuş 13 yıldır köy okullarında görev aldığını belirterek en güzel ödülün çocukların sevgisi olduğunu anlattı.