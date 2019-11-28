KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK açıkladı: T.C. kimlik numarasına göre kredi burs paraları ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2019-2020 burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, devletin verdiği maddi imkânlardan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin e Devlet üzerinden taahhünatname işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlaması istenmişti. Bu doğrultuda, kurumun verdiği süre de geçtiğimiz hafta son bulmuştu. Aday öğrenciler, o günden bu yana KYK burs paralarının hesaplara yatacağı tarih hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kurum tarafından önemli bir açıklama yapılarak ücretlerin ödeneceği tarih resmen açıklandı.

2019-2020 KYK BURS PARASI YATTI MI?

Tam bu noktada, '2019 KYK bursları ne zaman, hangi ayda yatacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, adaylar için devletin sağladığı bu maddi imkânlar eğitim öğretim hayatının devamlılığı için yüksek önem arz ediyor.

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KYK BURS VE KREDİ PARASI AYIN KAÇINDA VERİLECEK?

Haberimizin detaylarından, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için zamlı KYK burs ücreti hakkında bilgi edinebilir, sürece dair tüm ayrıntıları kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.