Öğretmen ataması 2020 ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen atama takvimi!

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Farklı eğitim branşlarında yapılacak olan atamalar için geri sayım sürüyor. Hal böyle olunca '' Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yıla kısa süre kala MEB 2020 atama takvimi sıklıkla araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020 yılına yapılacak öğretmen alımı için atama takvimine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

2020 öğretmen atamaları şubat ayında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin şunları açıkladı;

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı televizyon programında, öğretmen adaylarının merakla beklediği, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerini, bürokrat düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu söyledi. Okulöncesi eğitimin önemine de değinen Ziya Selçuk, "0-3 yaşta çocukların asla tablet, televizyon görmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.