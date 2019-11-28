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sınav takvimi 2020 duyuruldu: 2020 LGS, YKS, ALES, YDS, DGS, YÖKDİL, MSÜ ve sınavı ne zaman yapılacak?

Yüz binlerce aday ve öğrencinin büyük bir merakla beklediği 2020 sınav takvimi yayımlandı. Böylelikle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen , Kaymakamlık, eKPSS, DHBT, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, TUS, YÖKDİL ve MSÜ gibi oturumlara katılım gösterecek kişilerin cevabını aradığını 'ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?' sorusu da cevabına ulaştı. En çok merak edilen ise hiç şüphesiz, YKS kapsamındaki TYT, AYT ve YDT oturumları idi. Bilindiği gibi, adaylar ve öğrenciler, çalışma programlarını açıklanan bu sınav tarihleri akabinde netleştirecek. Peki, ÖSYM 2020 sınav tarihleri ile KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2020 ÖSYM sınav takvimi;

Giriş Tarihi: 28.11.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 12:47
ÖSYM sınav takvimi 2020 duyuruldu: 2020 LGS, YKS, ALES, YDS, DGS, YÖKDİL, MSÜ ve KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek oturumlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü sınav takvimine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 2020 ÖSYM sınav takvimi resmen duyuruldu. Bilindiği gibi, Kaymakamlık, LGS, YKS, , eKPSS, DGS, ALES, TUS, MSÜ ve YÖKDİL tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve gerek öğrenciler gerekse adaylar da buna uygun çalışma tempolarına şekil veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS ve KPSS olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım gerçekleştiriliyor.

2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ilgili tarihlere yönelik detaylar paylaşılırken; Kamu Personeli Seçme sınavı kapsamında ortaöğretim, önlisans ve lisans oturumları ile ÖABT sınav ve başvuru tarihleri aktarıldı. Peki, 2020 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;

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ÖSYM sınav takvimi 2020 duyuruldu: 2020 LGS, YKS, ALES, YDS, DGS, YÖKDİL, MSÜ ve KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
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