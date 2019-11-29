AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? AÖL sınav tarihleri!

Lise eğitimlerini açık öğretim üzerinden tamamlayan öğrencilerin araştırma konusu haline gelen AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Çeşitli sebeplerden ötürü örgün eğitim alamayan veya eğitimlerini yarıda kesmek zorunda kalan açık lise öğrencileri için MEB takvim yayınlandı. Peki, Açık lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Açık öğretim lisesi için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Lise öğrenimini dışarıdan alan ve kayıt işlemlerini tamamlayan kişiler AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…