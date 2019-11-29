ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama OBS ekranı burada!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde, üniversite eğitimi gören binlerce öğrenci ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Bugün içerisinde açıklanması beklendiğinden kaynaklı olarak bu konu yoğun olarak aratılıyor. Vizelerin 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından soru cevapları açıklansa da öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranı ve sorgulama!

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI OBS SORGULA!

Geçen yıl 15 gün içerisinde sonuçların açıklanmasından dolayı öğrenciler yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Haberimizin devamından ATA AÖF vize sonuçları sorgulama ekranına Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) ekranına ulaşabilirsiniz…