ÖSYM sınav takvimi 2020 açıklandı! 2020 LGS, YKS, ALES, YDS, DGS, YÖKDİL, MSÜ ve KPSS sınav ve başvuru tarihleri

2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenecek oturumlara katılım sağlayacak milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM sınav takvimine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 2020 ÖSYM sınav takvimi resmen duyuruldu. Bilindiği gibi, Kaymakamlık, LGS, YKS, KPSS, eKPSS, DGS, ALES, TUS, MSÜ ve YÖKDİL tarihleri belirlenen takvimde yer alıyor ve gerek öğrenciler gerekse adaylar da buna uygun çalışma tempolarına şekil veriyor. En çok katılımın olduğu sınavlar ise YKS ve KPSS olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Zira, YKS ile milyonlarca öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleşirken KPSS ile kamu personeli kapsamında alım gerçekleştiriliyor.

2020 KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ilgili tarihlere yönelik detaylar paylaşılırken; Kamu Personeli Seçme sınavı kapsamında ortaöğretim, önlisans ve lisans oturumları ile ÖABT sınav ve başvuru tarihleri aktarıldı. Peki, 2020 KPSS ne zaman yapılacak?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından 2020 ÖSYM sınav takvimi hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;