MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil hangi tarihte başlayacak? 2019-2020 takvimi ile sömestr tatili tarihi

Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve veliler internet üzerinden 15 tatil ne zaman başlayacak? Sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenciler döneme iki kez fazladan ara vereceği açıklanmıştı. Genel olarak Şubat ayına denk gelen dönem arası için MEB tarihleri açıklayarak milyonlarca öğrenci ve ebeveynlerinin merak konusu haline gelen sorunun cevabını verdi. Peki, Sömestr 15 tatil ne zaman? 15 tatil (sömestr) ne zaman, ayın kaçında başlıyor? İşte detaylar…

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılına ilişkin olarak yayınladığı takvimde bu yıl eğitimde verilecek tüm araların tarihlerini öğrenci ve velilerle paylaştı. Şimdiden plan yapmak isteyen veya herhangi bir nedenden dolayı merak konusu haline gelen soru ise 15 tatil, sömestr ne zaman başlayacak sorusu oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 20 Ocak 2019 tarihinde sona erecek ve 31 Ocak tarihinde 2. dönem başlayacak.

MEB ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başladı.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.