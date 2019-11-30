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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? ile 2019 Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL sınav tarihleri açıklamasında bulunmuş ve 1. Dönem içerisinde düzenlenecek olan bu tarihleri Açık lise öğrencileriyle paylaşmıştı. Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitimlerine devam edemeyen vatandaşların lise eğitimlerini tamamlamak adına kayıt yaptırmışlardı. 2019-2020 Milli Eğitim Bakanlığı yani tarafından düzenlenen AÖL sınav tarihleri açık lise öğrencileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.11.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 12:12
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? MEB ile 2019 Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

Lise eğitimlerini açık öğretim üzerinden tamamlayan öğrencilerin araştırma konusu haline gelen AÖL sınav tarihleri tarafından internet üzerinden araştırılıyor. Çeşitli sebeplerden ötürü örgün eğitim alamayan veya eğitimlerini yarıda kesmek zorunda kalan açık lise öğrencileri için takvim yayınlandı. Peki, Açık lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Açık öğretim lisesi için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Lise öğrenimini dışarıdan alan ve kayıt işlemlerini tamamlayan kişiler AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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AÖL 1. dönem sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? MEB ile 2019 Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?
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