MEB yaryıl tatili için tarih verdi! Sömestr, 15 tatil ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılında 1. Dönemin sona erip 2. Dönemin başlamasından önce öğrenciler her sene on beş günlük bir ara veriyor. Bununla ilgili olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri internet üzerinden 15 tatil ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt arıyor. Geri sayıma başlayan öğrenci ve veliler şimdiden plan yapmak için tarih araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde bununla ilgili olarak 2019-2020 eğitim yılında verilecek olan tüm molaların tarihleri verildi. Peki, 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte tüm detaylar…

15 TATİL NE ZAMAN HANGİ TARİHTE? MEB 2019-2020 ARA TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 yılına ilişkin olarak yayınladığı takvimde bu yıl eğitimde verilecek tüm araların tarihlerini öğrenci ve velilerle paylaştı. Şimdiden plan yapmak isteyen veya herhangi bir nedenden dolayı merak konusu haline gelen soru ise 15 tatil, sömestr ne zaman başlayacak sorusu oldu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönemi 20 Ocak 2019 tarihinde sona erecek ve 31 Ocak tarihinde 2. dönem başlayacak.

MEB ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre;



- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başladı.

- 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

- 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

- 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.