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3, 1 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Binlerce aday öğrencinin katılımı ile gerçekleşen sınavın ardından, YDS 3 soru ve cevapları ile cevap anahtarının adaylar ile paylaşılacağı tarih merak konusu oldu. Bu bağlamda adayların en çok araştırdığı soruların başında “YDS 3 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?” geliyor. Sınav esnasında yaptığı işaretlemelerin doğru olup olmadığını teyit etmek amacıyla ve cevapları PDF’inin tarafından ne zaman paylaşılacağını beklemeye koyulan adayların merak ettiği tarih, ÖSYM’nin konuya ilişkin yapacağı açıklama ile belli olacak. İşte yayımlandı mı sorusunun cevabı ve soruların paylaşılacağı tarih.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 10:12
YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM, YDS 3 temel soru kitapçıklarını ne zaman erişime açacak?

ÖSYM'nin YDS 3 soru ve cevaplarını paylaşması ile birlikte adaylar, sınav kağıtlarını kontrol ederek sınavdan elde ettikleri sonucu tespit edebilecek. ÖSYM'nin yabancı dil bilgisini ölçme amacıyla uyguladığı sınavın soru ve cevaplarının paylaşılacağı tarih ise merak konusu. Bununla birlikte adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. İşte YDS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusunun cevabı ile birlikte adayların konuya ilişkin merak ettikleri detaylar…

YDS 3 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN PAYLAŞILACAK?

ÖSYM'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla sınav soruları ve cevaplarının hangi tarihte adaylar ile paylaşılacağına ilişkin net bir tarih yok. Soruların ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken YDS 3 sınav sonuçlarının da Aralık ayının son günlerinde adaylara duyurulacağı tahmin ediliyor. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan takvime göre, 1 Aralık 2019, Pazar günü gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları, 24 Aralık 2019 tarihinde adaylar ile paylaşılacak. Sınav sonuçlarının açıklandığının ÖSYM tarafından duyurulması ile birlikte adaylar, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

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