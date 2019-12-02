AÖF vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav tarihleri ve detayları

Açıköğretim fakültesinde eğitim gören binlerce öğrenci kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Güz dönemi içerisinde belirli tarihlerde sınava girecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği AÖF vize sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden paylaşılan takvim öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi ve ara dönem ile dönem sonu sınav tarihleri…

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversite eğitimlerine açık öğretim üzerinden devam edecek olan binlerce aday internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Haberimizin devamından www.anadolu.edu.tr/acikogretim sitesinden açıklanan tarihlere ulaşabilirsiniz...