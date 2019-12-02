ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı! OBS giriş ekranı ile ATA AÖF vize sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitim gören binlerce öğrencinin vize sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 16 – 17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavlarının sonuçları bugün itibarıyla belli oldu. Söz konusu vize sınavlarına katılım gösteren adayların "ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı?" sorusu da böylelikle yanıt bulmuş oldu. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte sorgulama işleminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte ATA AÖV vize sonuçları nasıl sorgulanır sorusunun cevabı…

OBS GİRİŞ EKRANI İLE ATA AÖF VİZE SONUÇLARI HIZLI SORGULA

16-17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar Atatürk Üniversitesi internet sitesinin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

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ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)'ne giriş yaptıktan sonra, 'Öğrenim' kategorisi içerisinde yer alan 'Sınavlar' bölümünden sonuçlarınıza erişebilirsiniz. Ayrıca Ata Aöf uygulamasından da öğrenilebilir.