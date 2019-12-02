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ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı! OBS giriş ekranı ile ATA AÖF vize sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı. tarafından 16 ve 17 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının sonucu belli oldu. Sonuçların açıklanması ile birlikte sınav sonucunu sorgulamak isteyen öğrenciler, “ nasıl ve nereden sorgulanır?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Vize sonuçlarını sorgulayarak sınavdan aldığı puanı görüntüleyecek olan öğrenciler, final sınavları için hazırlıklara başlayacak. İşte OBS giriş ekranı ile nasıl sorgulanır sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 11:44
ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı! OBS giriş ekranı ile ATA AÖF vize sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitim gören binlerce öğrencinin vize sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 16 – 17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavlarının sonuçları bugün itibarıyla belli oldu. Söz konusu vize sınavlarına katılım gösteren adayların "ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı?" sorusu da böylelikle yanıt bulmuş oldu. Adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte sorgulama işleminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte ATA AÖV vize sonuçları nasıl sorgulanır sorusunun cevabı…

OBS GİRİŞ EKRANI İLE ATA AÖF VİZE SONUÇLARI HIZLI SORGULA

16-17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar Atatürk Üniversitesi internet sitesinin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA AÖF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)'ne giriş yaptıktan sonra, 'Öğrenim' kategorisi içerisinde yer alan 'Sınavlar' bölümünden sonuçlarınıza erişebilirsiniz. Ayrıca Ata Aöf uygulamasından da öğrenilebilir.

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ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı! OBS giriş ekranı ile ATA AÖF vize sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
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