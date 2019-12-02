Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > MEB duyurdu! Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman? Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

MEB duyurdu! başvurusu ne zaman? Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

ile ilgili bir açıklama yaptı. Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama öğretmen alan değişikliği başvuru tarihi ve detaylara ilişkin ifadelere yer verirken vatandaş internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Öğretmen alan değişikliği başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan o duyuru ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 16:40 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 16:40
MEB duyurdu! Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman? Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?

Personel Genel Müdürlüğü internet sayfası üzerinden yapılan duyuru ile öğretmen alan değişikliği ile ilgili duyuru yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından internet üzerinden araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. Arama motorlarında Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? Sorusu sorgulanırken biz de sabah.com.tr olarak sizlere bu başlık altında tüm detayları derledik. Peki, Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, "öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların", "öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin", "görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin", "sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların" alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.

Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerindeki, elektronik ön başvuru formu aracılığıyla yapacak.

Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) işletecek.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda, görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, 23-26 Aralık'ta elektronik tercih formu aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 tercihte bulunabilecek.

Ayrıca öğretmenlerin, tercih dışı seçenek olarak, "tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum", "tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum" seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekecek.

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" sitesinden ilan edilecek. Atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB duyurdu! Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman? Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN