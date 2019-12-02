MEBBİS öğretmen giriş sayfası burada! 2019 MEBBİS giriş nasıl, nereden yapılır?

MEBBİS, e-Okul gibi günlük olarak en çok giriş sağlanan adreslerden birisi olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzun zaman önce hizmete sunulan bu sistem ile, birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde hallediliyor. MEBBİS öğretmen giriş sayfası ile e-yatırım, personel, halk eğitim, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları, e-akademi, e-yurt, e-burs gibi birçok işlem hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen alan değişikliği ön başvuru tarihlerinin de açıklanması neticesinde, MEBBİS üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Hâl böyle olunca da, 'MEBBİS öğretmen giriş nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.
ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, "öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların", "öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin", "görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin", "sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların" alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.
MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor.
E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
MEBBİS şifrelerini unutan yada mevcut şifresi ile giriş yapamayan kullanıcılar https://mebbis.meb.gov.tr adresine girerek " Şifremi Unuttum " yazan yere tıklayabilir ve buradan şifrenizi belirleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-müfredat sisteminde yer alan "Şifremi unuttum" kısmında da "MEBBİS Kullanıcıları İçin Şifre Hatırlatma Bölümü" linkini tıklayarak şifre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.
ŞİFRE YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.
Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.