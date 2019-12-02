ÖSYM 2020 DGS konuları için açıklama yaptı mı? 2020 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS sınavı 2020 yılında ne zaman yapılacak sorusu önlisans mezunları tarafından araştırılıyor. Üniversite eğitimlerini iki senelik okullarda tamamlamış kişiler 4 senelik lisans diplomasına sahip olmak adına bu sınava katılım sağlıyor. Matematik ve Türkçe derslerinden çıkan soruların cevaplanması için 2020 senesinde ter dökecek olan vatandaşlar internet üzerinden 2020 DGS konuları ve sınav tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2020 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS konuları için açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

2020 DGS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz'da öğrenilebilecek. DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran'da yapabilecek.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI DGS KONU DAĞILIMI

Sözel DGS Türkçe Konuları

Paragraf Yapısı

Paragrafta Anlam

Paragrafta Mantı

Cümle Çeşitleri

Cümlede Anlam

Sözcükte Anlam

Sözcük Türleri

Anlatım Bozukluğu

Sözel Mantık

Sayısal DGS Matematik Konuları

Sayılar

Rasyonel Sayılar

Bölme ve Bölünebilme

EBOB – EKOK

Asal Sayılar

Üslü Sayılar

Köklü İfadeler

Basit Eşitsizlikler

Oran – Orantı

Köklü İfadeler

Denklem Çözme

Mutlak Değer

Problemler

Çarpanlara Ayırma

Kümeler

Bağıntı ve Fonksiyonlar

Özdeşlikler

Kombinasyon, Permütasyon, Olasılık

DGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.