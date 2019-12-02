ÖSYM 2020 DGS konuları için açıklama yaptı mı? 2020 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS sınavı 2020 yılında ne zaman yapılacak sorusu önlisans mezunları tarafından araştırılıyor. Üniversite eğitimlerini iki senelik okullarda tamamlamış kişiler 4 senelik lisans diplomasına sahip olmak adına bu sınava katılım sağlıyor. Matematik ve Türkçe derslerinden çıkan soruların cevaplanması için 2020 senesinde ter dökecek olan vatandaşlar internet üzerinden 2020 DGS konuları ve sınav tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2020 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS konuları için açıklama yaptı mı? İşte detaylar…
2020 DGS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz'da öğrenilebilecek. DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran'da yapabilecek.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI DGS KONU DAĞILIMI
Sözel DGS Türkçe Konuları
Paragraf Yapısı
Paragrafta Anlam
Paragrafta Mantı
Cümle Çeşitleri
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Sözcük Türleri
Anlatım Bozukluğu
Sözel Mantık
Sayısal DGS Matematik Konuları
Sayılar
Rasyonel Sayılar
Bölme ve Bölünebilme
EBOB – EKOK
Asal Sayılar
Üslü Sayılar
Köklü İfadeler
Basit Eşitsizlikler
Oran – Orantı
Köklü İfadeler
Denklem Çözme
Mutlak Değer
Problemler
Çarpanlara Ayırma
Kümeler
Bağıntı ve Fonksiyonlar
Özdeşlikler
Kombinasyon, Permütasyon, Olasılık
DGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.