YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Bu yıl sonuncusu düzenlenen YDS 3 sınavı, 1 Aralık 2019 Pazar günü yurt genelinde uygulandı. Adayların yoğun katılım gösterdiği sınavın ardından "YDS 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı, günün en çok merak edilen konuları arasında öne çıktı. Hedefleri puanı elde edip sınavda başarı göstermek ve bu doğrultuda yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar, YDS 3 sonuçları için beklemeye koyuldu. Peki 2019 YDS 3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YDS 3 sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan takvime göre, 1 Aralık 2019, Pazar günü gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları, 24 Aralık 2019 tarihinde adaylar ile paylaşılacak. Sınav sonuçlarının açıklandığının ÖSYM tarafından duyurulması ile birlikte adaylar, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YDS 3 sonuçları sorgulama işlemleri, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ