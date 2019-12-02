Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ile sorgulama işlemi nasıl yapılır?

1 Aralık 2019 Pazar günü uygulanan 3 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavda başarı göstererek yüksek lisans ve doktora yapmak, dil tazminatı almak, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenlerin katılım sağladığı YDS 3 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, “2019 YDS 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Adaylar aynı zamanda ’nin temel soru kitapçıklarını ne zaman erişime açacağını araştırıyor. İşte ÖSYM sorgulama sayfası ile YDS 3 sınavı sonuçları hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 10:26
YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Bu yıl sonuncusu düzenlenen YDS 3 sınavı, 1 Aralık 2019 Pazar günü yurt genelinde uygulandı. Adayların yoğun katılım gösterdiği sınavın ardından "YDS 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı, günün en çok merak edilen konuları arasında öne çıktı. Hedefleri puanı elde edip sınavda başarı göstermek ve bu doğrultuda yabancı dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar, YDS 3 sonuçları için beklemeye koyuldu. Peki 2019 YDS 3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? YDS 3 sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılan takvime göre, 1 Aralık 2019, Pazar günü gerçekleştirilen YDS sınavının sonuçları, 24 Aralık 2019 tarihinde adaylar ile paylaşılacak. Sınav sonuçlarının açıklandığının ÖSYM tarafından duyurulması ile birlikte adaylar, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YDS 3 sonuçları sorgulama işlemleri, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YDS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YDS sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN