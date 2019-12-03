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vize sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav tarihleri

sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından resmi site üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Güz dönemi içerisinde girmekle yükümlü olunan sınavlar genel olarak her yıl bu zamanlarda Anadolu Üniversitesi tarafınca belirlenirdi. Öğrenciler bunu arıyordu. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden veya ikinci üniversite olarak okuyan adaylar araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF güz dönemi sınav takvimi…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 09:00
AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav tarihleri

Açıköğretim fakültesinde eğitim gören binlerce öğrenci kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerini tamamlamıştı. Güz dönemi içerisinde belirli tarihlerde sınava girecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin beklediği vize sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden paylaşılan takvim öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırıyor. Peki, AÖF güz dönemi vize sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi ve ara dönem ile dönem sonu sınav tarihleri…

AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversite eğitimlerine açık öğretim üzerinden devam edecek olan binlerce aday internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Haberimizin devamından www.anadolu.edu.tr/acikogretim sitesinden açıklanan tarihlere ulaşabilirsiniz...

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AÖF vize sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav tarihleri
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