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belli oldu mu? ve yerleri sorgulama ekranı burada!

için geri sayım başladı. Örgün eğitim yerine lise öğrenimlerini açıktan okuyan öğrenciler Açık öğretim Lise için kayıtlarını tamamlamıştı. tarafından belirlenen tarihe sayılı günler kala vatandaşlar internet üzerinden AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınav giriş yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 09:16
AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? Açık Lise AÖL sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı burada!

Açık lise öğrencileri internet üzerinden AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Belirli sebeplerden dolayı örgün lise eğitimi alamayıp eğitimlerini açık öğretim üzerinden tamamlayan kişiler 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için kayıt yaptırmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde sınavlara gireceklerdir. Peki, AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş belgesi için açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde sınava katılım sağlayacak olan öğrencilerin erişimine açılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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