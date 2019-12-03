Aralık ayı LGS örnek soruları MEB tarafından erişime açıldı mı? Aralık LGS örnek soruları ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Aralık ayı LGS örnek soruları milyonlarca öğrenci tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz sene MEB tarafından uygulanmaya başlanan ve liseye geçiş yapacak öğrencilerin hazırlık süreçlerine katkı sağlayan Aralı ayı LGS örnek soruları yayınlandı mı sorusu cevap arıyor. Peki, heyecanla beklenen Aralık ayı LGS örnek soruları yayımlandı mı? İşte detaylar…

ARALIK AYI LGS ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz ayın sorularını yayınlamıştı. Bu şekilde öğrenciler Liseye Geçiş Sınavı yani LGS'ye daha rahat şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Aralık Ayı LGS soruları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz…