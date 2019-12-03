Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > KPSS 2019/2 tercih kılavuzu! ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2019/2 tercih kılavuzu! ile KPSS 2019/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak olan alımlar için 2019/2 tercihleri bugün itibariyle başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS 2019/2 tercih kılavuzu da adayların erişimine resmi site üzerinden sunuldu. Binlerce kişinin heyecanla beklediği bu işlem ÖSYM AİS sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KPSS 2019/2 tercihleri ne zaman sona eriyor, nasıl yapılır? İşte kılavuz ve detaylar…

Giriş Tarihi: 3.12.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 12:37
KPSS 2019/2 tercih kılavuzu! ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

2019/2 tercih kılavuzu bugün itibariyle binlerce aday tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün başlatılan tercihlerle adaylar bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ve pozisyon açıklarına yerleştirilecek. İnternet üzerinden KPSS 2019/2 tercihleri ne zaman sona eriyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, KPSS 2019/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tercihler nereden ve nasıl yapılacak. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

KPSS 2019/2 TERCİH KILAVUZU!

Haberimizin devamından tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve ekranına erişebilir işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS 2019/2 tercih kılavuzu! ÖSYM ile KPSS 2019/2 tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN