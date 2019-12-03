Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2020 MEB Öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu?

Aralık ayına girdiğimiz şu dönemlerde öğretmen ataması yoğun ilgi görmeye başladı. Binlerce branştan atama bekleyen aday atama takvimini ve kontenjanları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk en son atamalarla alakalı önemli bir açıklama yaptı. Selçuk'un açıklamasının sonrasında ise atama branşları ile ilgili araştırmalar başladı. Bununla birlikte MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Peki Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2020 Öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 öğretmen atamaları Şubat ayında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin olarak "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye konuştu.

ÖĞRETMEN ATAMA 2020 KONTENJANLARI BELLİ Mİ?

2020 Öğretmen atama kontenjanları belli olmadı. MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMASI 2020 HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Atamaların henüz hangi branşlarda olacağı belli olmadı.

2019 YILINDA ÖĞRETMEN KONTENJANLARI NASILDI?

MEB tarafından yapılan 2019 öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrılmıştı.